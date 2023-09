Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Havelberg - Wenn am Sonnabend, 23. September, um 18 Uhr im Dom St. Marien zu Havelberg beim „Romantischen Chorkonzert“ mit dem Vokalensemble die Dvořák-Messe in D-Dur und andere Werke erklingen, dann ist das ein denkwürdiges Konzert. Zum einen ist das Stück von Dvořák nach den Worten von Domkantor Matthias Bensch eine originelle und ausnehmend schöne Messkomposition. Zum andern darf das Havelberger Vokalensemble auf sein zehnjähriges Bestehen zurückblicken. Einige der Mitglieder im Ensemble sind von Anfang an dabei, gehören wie Domkantor Matthias Bensch zu den Gründungsmitgliedern. Für ihn war 2013 zu seinem Dienstantritt in Havelberg klar, dass die Neugründung eines leistungsfähigen Ensembles zusätzlich zu den damals bestehenden Möglichkeiten eine Perspektive hat.