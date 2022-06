Wo nahe Havelberg Ritter beim Mittelalterfest den Ton angeben

Plattenburg - Jubel, Trubel, Heiterkeit herrschen im wahrsten Sinne der Worte an diesem Wochenende auf Deutschlands ältester erhaltener Wasserburg. Die Prignitz lädt zum Mittelalterspektakel auf und an die Plattenburg. Das lockt auch viele Menschen aus dem Elb-Havel-Winkel an. Zum Teil in alter Kluft.