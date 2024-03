Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Klietz/Hohengöhren. - Vögel zwitschern an diesem sonnigen, aber frostigen Morgen an der Elbe bei Hohengöhren. Ein Rotmilan zieht seine Kreise. Noch herrscht Ruhe am Ufer, wo kleine Zweige und Äste in rund einem Meter in den Sträuchern hängen – so hoch stand das Elbhochwasser noch vor wenigen Wochen. Medienvertreter suchen sich gute Plätze, um bald darauf Panzer und andere Fahrzeuge zu fotografieren und zu filmen. Das „Wettiner Schwert“ aus Sachsen hat sie in den Norden Sachsen-Anhalts gelockt.