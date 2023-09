Kondensstreifen in Kreisform haben im Landkreis Stendal für Aufmerksamkeit gesorgt. Gesehen wurden sie auch in Havelberg.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Havelberg - Was ist los am Himmel über dem Landkreis Stendal? Kreisförmige Kondensstreifen, die wie Rauchringe aus einer überdimensionalen Tabakpfeife in der Luft schweben, sorgen für Aufmerksamkeit und werfen auch in Havelberg Fragen auf.