Wohin sollen Bürger in Havelberg mit dem Laub von städtischen Bäumen?

Eine Lösung für die Entsorgung des Laubs von städtischen Bäumen ist in Havelberg noch nicht gefunden. Allerdings müssen die Blätter auch nicht zwingend entsorgt werden.

Havelberg - Wohin mit dem Laub von städtischen Bäumen in Havelberg? Diese Frage stellt sich nicht erst in diesem Herbst. Doch hat sie an Brisanz gewonnen, seit die Einwohner des Landkreises Stendal für die Biotonnen Geld pro Abfuhr bezahlen müssen.