Elbe-Havel-Land. - Die heiße Phase der Faschingssaison im Elbe-Havel-Land beginnt am 7. Februar um 19 Uhr mit der ersten Prunksitzung des WKC in Wulkau. Am Sonnabend danach folgt die zweite, am 15. Februar Sitzung Nummer drei. „Alle Veranstaltungen sind ausverkauft, es gibt sogar noch eine Warteliste“, erklärte Wilko Bayer, der Präsident des WKC. Die „wilden Zwanziger“ sind diesmal im Saal vom „Deutschen Haus“ das große Thema. Der Kinderfasching am 16. Februar (Start 14 Uhr) beendet beim WKC die Saison.

