Ausflugstipp Wust: Malerei, Scherenschnitt und schöne Schrift am Sonntag noch zu sehen

Was Hobbymalerinnen können, ist am Wochenende (3. und 4. Juni) in Wust zu sehen. In der alten Schule können Besucher Malerei, Kalligrafie und Scherenschnitte bestaunen.