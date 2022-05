Wuster lassen wieder die Kuh fliegen

Über einen regen Zuspruch freuten sich Organisatoren und Helfer beim Saisonstart des Muuuhseums der Altmark in Wust: Sowohl Ausstellung als auch Kaffeetafel waren sehr gut besucht.

Nach zweijährigem Dornröschenschlaf konnte Ku(h)rator Gerhard Faller-Walzer das Muuuhseum in Wust endlich wieder der Öffentlichkeit präsentieren. Es gab viele neue Exponate zu sehen.

Wust - Kühe als Federtaschen, auf Tassen und Teller, als Salz- und Pfefferstreuer, als Radio oder Telefon, ja sogar als Fahrradhelm oder Schachspiel, schwarz-weiße Rinder in Form von Stühlen, in Büchern, als Karikaturen und auf Postkarten: Scheinbar ist in der Exposition im Wuster Speicher alles Mögliche zum Thema Hausrind bereits vertreten. Zumal es sich um tausende von Exponaten handelt: „Bei 2000 haben wir damals aufgehört zu zählen“, berichtete Ku(h)rator Gerhard Faller-Walzer vom Verein „Aus dem Dorf, für das Dorf“ zum Saisonstart. Diesen hatte er natürlich zunftgemäß eingeläutet - mit einer Kuhglocke.