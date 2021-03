Die Havelberger Yachthafenmeisterin Sigrid Weidenbach hofft auf ein besseres Jahr. Die Saisonvorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Havelberg l Wenn auf der Uhr die Sommerzeit beginnt, dann ist auch der Beginn der Naherholungs- und Urlaubssaison nicht mehr weit. Im Havelberger Yachthafen sind die Vorbereitungen dafür bereits in vollem Gange. „Wir wollen jetzt erst einmal den Stegneubau so schnell wie möglich abschließen“, informiert die Hafenmeisterin Sigrid Weidenbach. Dabei handelt es sich um das etwa 20 Meter lange Mittelstück des Steges. Aufgrund der langen Frostperiode zu Jahresbeginn waren die Arbeiten ins Stocken geraten. Die Fertigstellung ist jedoch Voraussetzung dafür, dass die Saison im Yachthafen eingeläutet werden kann. „Ich hoffe, dass wir spätestens zum Mai, bei schönem Wetter vielleicht auch schon im April, loslegen können. Denn fast täglich klingelt das Telefon, und Freizeitkapitäne aus ganz Deutschland wollen wissen, wann sie nach Havelberg kommen können. Ein Großteil davon hat hier schon einmal angelegt und kennt die Domstadt bereits. Außerdem spricht es sich herum, dass Havelberg ein sehr schöner Ort ist und es sich lohnt, hier einmal hin zu schippern. Und auch länger hier zu bleiben. Denn Jahr für Jahr wird die Nachfrage nach Dauerliegeplätzen im Yachthafen immer größer. Ich muss jetzt schon tüchtig rechnen, damit am Steg Platz für alle Gäste bleibt“, so die Hafenmeisterin.



Lange Schleusen-Schließzeit

Vor allem aber wünscht sie sich einen besseren Saisonverlauf als 2020. „Von den Dauerliegern einmal abgesehen, habe ich in der Vorjahressaison nur rund 400 Gastanlieger gezählt“, berichtet sie. Als Hauptgründe dafür führt sie das Niedrigwasserder Elbe und außerdem die sehr lange Schließzeit der Havelberger Schleuse an. „Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass 2021 wieder ein sehr gutes Jahr wird“, blickt sie mit Vorfreude auf das Kommende. Denn Urlaub im eigenen Land zu machen, daran werde sich aufgrund der hohen Corona-Zahlen für die meisten Leute wohl auch weiterhin nichts ändern.



Berliner Freizeitkapitän auf Durchreise

Das erste Boot im Jahr 2021 konnte Sigrid Weidenbach übrigens bereits am Steg begrüßen. Am Dienstag der Vorwoche handelte es sich dabei um einen Freizeitkapitän aus dem Berliner Raum auf Durchreise. Er hatte sich in Hamburg eine Yacht gekauft und bat die Hafenmeisterin darum, mit seinem neuen Boot im Yachthafen übernachten zu können.



Alle Ausleihboote werden gesäubert

Für diese Woche steht das Abkärchern und damit das Säubern der sechs zur Ausleihe stehenden Tretboote auf dem Arbeitsplan der Hafenmeisterin. Und das muss dann anschließend auch noch mit den drei Motorbooten und den Kanus geschehen. „Kathi“, der Katamaran, befindet sich, ebenfalls in Vorbereitung des Saisonstarts, zur technischen Durchsicht.