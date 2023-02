Die Arbeitsuhr für Yvonne Lorenz (Mitte) steht kurz vor 16 Uhr und zeigt damit nun ihren endgültigen Feierabend bei der DAA in Havelberg an. Am Freitag hat sie sich von allen Teilnehmern am Standort im Lindenweg verabschiedet. Ingrid Sahin (rechts) und Katrin Strecker gehören dazu.

Foto: Dieter Haase