Der Aktionstag im Havelberger türkischen Bistro „Istanbul“ am Montag war ein großer Erfolg . Hochdruck herrschte vor allem zwischen 17 und 20 Uhr

Zahlreiche Gäste helfen in Havelberg, das Spendenkonto zu füllen

Die Zerstörung im Erdbebengebiet der Türkei ist groß. So wie hier in der Stadt Kirikhan.

Havelberg - Vom Kundenansturm beim Aktionstag für die Erdbebenopfer in der Türkei am Montag total überwältigt gezeigt hat sich Mahmut Kocaoglu, der Inhaber des türkischen Bistros „Istanbul“ in Havelberg.