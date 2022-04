Zehnerkarte für Elbfähre Sandau kostet jetzt deutlich mehr

Sandau - Diese Steuererhöhung war bereits am 1. Januar 2021 in Kraft getreten. Die Stadt Arneburg hatte ihre Entgelte am 26. Januar angepasst, Werben zog mit der Räbeler Fähre am 2. März nach, also ebenfalls noch vor der Hauptsaison. In Sandau blieben die Preise bis jetzt unverändert.