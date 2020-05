Zu Himmelfahrt haben Bescher nach der Corona-Zwangspause wieder die Möglichkeit, den Havelberger Dom zu besuchen.

Havelberg l Der seit Wochen für Besucher geschlossene Dom wird am morgigen Himmelfahrtstag wieder geöffnet. Wie Kathrin Städler berichtet, haben sich die Frauen, die das Gotteshaus ehrenamtlich offen halten, darauf geeinigt, an diesem Tag das Besucherinteresse zu testen. Da Sachsen-Anhalt noch immer für Leute von außerhalb gesperrt ist, rechnen sie nicht mit einem sehr großen Andrang. Andererseits sind gerade Ferien, was Touristen dennoch nach Havelberg locken könnte. Morgen sind Besucher in der Zeit von 13 bis 16 Uhr willkommen.

Sollte das Interesse groß sein, wollen die Ehrenamtlichen spontan entscheiden, ob sie auch schon an diesem Wochenende die Türen des Gotteshauses offen halten. Ansonsten ist als nächstes das Pfingstwochenende vorgesehen, an dem Besucher dann von Freitag bis Montag jeweils von 13 bis 16 Uhr den Dom erkunden können. „Wir sind in Habachtstellung. Sollte das Interesse groß sein, lassen wir die Türen auch länger auf“, kündigt Kathrin Städler, die sich im Rahmen ihres Projektes „Spiritualität am Dom“ um die Öffnung zu touristischen Zwecken kümmert.

Nachwuchs fürs Ehrenamt dringend gesucht

Im Moment sind es acht Frauen, die im Ehrenamt den Dom für Besucher öffnen. Normalerweise in den Sommermonaten von Montag bis Sonnabend von 10 bis 18 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 12 bis 18 Uhr. Sollte die volle Zeit wieder möglich sein, stellt das die „Domfrauen“ vor eine große Herausforderung. „Mindestens zwei, drei Leute mehr wären schon gut, damit wir die Dienste besser aufteilen können“, wünscht sich Kathrin Städler noch mehr Ehrenamtliche, die die Besucher im Eingangsbereich im Paradiessaal, in dem sich auch der Domladen befindet, begrüßen und Fragen beantworten. Geworben wurde dafür schon öfter. Bislang hat sich leider noch niemand weiter gefunden. Deshalb hatte es auch schon vor Corona, im Januar, eine Schließzeit gegeben. An manchen Tagen kam im Winter gar kein Besucher. Oder es waren zwei oder drei. Dafür müssen die Ehrenamtlichen ihre Freizeit nicht im dann doch recht kühlen Paradiessaal verbringen. Verstärkt werden sie in der warmen und bei Urlaubern beliebten Jahreszeit gebraucht.

Der Pfarrer lädt am Himmelfahrtstag auch in diesem Jahr zu einem Fahrradgottesdienst ein. Der ist auch unter Beachtung von Abstands- und Hygieneregeln möglich, sagt Frank Städler. Beginn ist um 14 Uhr an der Stadtkirche in Havelberg, wo sich die Teilnehmer ein Bild vom aktuellen Stand der Bauarbeiten machen können.

Ein Bilderquiz für Groß und Klein

Gerade ist das Orgelgewölbe fertig saniert worden. Weiter geht‘s zur Dorfkirche nach Toppel und von dort zur Nitzower Kirche. Dafür hat der Pfarrer ein Bilderkirchenquiz für Groß und Klein vorbereitet. Ein gemeinsames Picknick ist dieses Mal beim Fahrradgottesdienst nicht möglich. Jedoch kann sich jeder selbst etwas mitbringen, das er auf Abstand verzehrt.

Am Sonntag lädt die Kirchengemeinde wieder zum Kurzgottesdienst in den Dom ein. Beginn ist um 10 Uhr.