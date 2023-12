Der Weihnachtsmarkt in Havelberg öffnet am Freitag, 8. Dezember, seine Pforten. Neu auf dem kleinen, aber feinen Markt im Kreis Stendal ist die Wichtelknobelei.

Der Weihnachtsmarkt in Havelberg (hier eine Aufnahme von 2022) öffnet am Freitag, 8. Dezember, seine Pforten.

Havelberg. - Für die Mitarbeiter des Bauhofes in Havelberg hat der Marktplatz auf der Stadtinsel in diesen Tagen zum Hauptbetätigungsfeld gehört. Denn neben dem Winterdienst galt es auch, den Weihnachtsmarkt vorzubereiten, der am Freitag, 8. Dezember, um 14 Uhr startet.

Dann werden Weihnachtsmann und Bürgermeister gemeinsam mit den „Havelspatzen“ aus den Kitas auf der Bühne zu erleben sein. Zuvor fährt der gute Alte bekanntlich mit seinem Schlitten durch die Altstadt und läutet den Markt ein. Auf diesem bieten Vereine und Gewerbetreibende Gaumenfreuden und Geschenkartikel zum Fest an. Wie Silke Lisges aus dem Ordnungsamt berichtet, sind alle Hütten vergeben.

Spielwaren, Gestricktes und Holzarbeiten

Zum Beispiel wird es nachhaltige Spielwaren aus Holz und Bioplastik geben, Honigprodukte auch als Wein und Likör, Holzfiguren sowie Strickwaren. Unter anderem gehört zu letzteren das Angebot der Ortsgruppe VII der Volkssolidarität. Die Frauen haben eifrig, Socken, Schals, Jacken und anderes mehr gestrickt. Auch Häkelarbeiten sind dabei. Die 11. und 12. Klasse des Gymnasiums nutzt den Weihnachtsmarkt, um die Klassenkassen für den Abiball zu füllen. Schmalzkuchen und Knobibrot wollen sie zum Beispiel anbieten. Das Altstadtcafé und die Havelberger Catering und Service GmbH sind mit Speisen und Getränken vertreten, dazu gehört Grünkohl mit Knacker.

Zwei Schausteller aus Tangerhütte und der Prignitz bringen Entenangeln, Kinderkarussell, Losbude und Süßwaren mit. Auch für den Weihnachtsbaumverkauf ist wieder gesorgt.

Mit dem Bühnenprogramm bis zum späten Sonntagnachmittag ist an Jung und Alt gedacht. Am Freitagabend tritt ab 18.30 Uhr die Coverband „Dein Puls“ aus Havelberg auf – mit dabei Altbürgermeister Bernd Poloski. Am Samstagabend ist ab 18 Uhr die Partyband „Grand Central Berlin“ zu erleben. Das Bläserensemble „Hornconn.22“ unter der Leitung von Simeon Simeonov spielt am Sonntag ab 17 Uhr zum Ausklang des Weihnachtsmarktes.

Glühwein für den guten Zweck

Den beliebten Rätselspaß für die Jüngsten gibt es in diesem Jahr in neuer Form. Es ist eine Wichtelknobelei mit „Waldemar“. Dafür hat die Touristinformation Rätselfragen zusammengestellt. So wird in der Rubrik Weihnachtsleckereien etwa nach holzigem Gebäck und feurigem Traubensaft gefragt. In den Kindereinrichtungen, im Rathaus und in der Tourist-Info gibt es die Wichtel-Knobelei zum Mitnehmen, berichtet Tourismuschefin Marina Heinrich. Die Kinder können zu Hause mit ihren Eltern die Fragen beantworten – und gemeinsame Zeit genießen, was gerade die Vorweihnachtszeit ausmacht, findet Marina Heinrich. Bis Sonnabend um 15 Uhr ist Zeit, die Wichtelzettel in den an der Bühne angebrachten Briefkasten zu stecken. Dann findet die Auslosung statt und so manches Kind darf sich über einen Preis freuen. Für Sonntag steht für 15 Uhr Weihnachtstheater für Kinder im Programm.

Kleine Geschenke verteilt der Weihnachtsmann übrigens an allen drei Tagen jeweils um 16 Uhr an die Kinder. Darum kümmert sich wieder die Stadtverwaltung. Die Stadtwerke und ein Havelberger Sponsor haben dafür Geld bereitgestellt, berichtet Silke Lisges. Weihnachtswichtel werden die Geschenktüten zusammenstellen. Sollte noch jemand etwas dafür spenden wollen, kann er sich gern bei Silke Lisges melden.

Der Rotary Club ist traditionell mit Waffeln und Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt vertreten. Zudem gehören Crêpes und heißer Apfel-Zimt zum Angebot. Für Kinder bereiten die Rotarier Popcorn zu, berichtet Präsident Lars Kripke. Die Einnahmen sind wieder für den guten Zweck bestimmt: Jugendarbeit, Wassersport und Frauenselbsthilfe Krebs sollen Spenden bekommen.

Beleuchtung, geschmückter Weihnachtsbaum, Weihnachtskrippe und Pyramide – all das hat der Bauhof fertig gemacht, damit Groß und Klein in schönem Ambiente am zweiten Adventswochenende den Weihnachtsmarkt erleben können.