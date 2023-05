Die Städtepartner Havelbergs bieten in den Sommerferien wieder das Eurocamp an. Es geht ins englische Warwick. Zwei Plätze sind für die Hansestadt noch zu vergeben.

Havelberg - Erlebnisreiche Sommertage bereitet die englische Stadt Warwick für junge Leute aus den fünf Partnerstädten vor, zu denen neben Havelberg auch Verden an der Aller, Saumur in Frankreich und Formigine in Italien gehören. Jeweils vier Jugendliche im Alter von 16 bis 21 Jahren können aus jeder Stadt beim Eurocamp dabei sein. In der Stadtverwaltung Havelberg sind bisher erst zwei Bewerbungen eingegangen. Zwei Plätze sind noch frei, berichtet Sachgebietsleiterin Evelin Bullwan.

Neben verschiedenen Freizeitangeboten geht es vom 23. Juli bis 6. August darum, dass die jungen Leute gemeinsam ein Projekt verwirklichen. Dieses Mal steht „Straßenkunst für Warwick“

auf dem Programm. Es soll eine neue Street-Art-Installation für die Stadt geschaffen werden. Die Teilnehmer lernen von einigen der besten Straßenkünstler von „Brink“, einer Organisation für zeitgenössische Kunst, die sich auf großformatige Wandmalereien und Straßenkunst spezialisiert hat. Untergebracht sind sie in der Fahrerunterkunft der berühmten Rennbahn. Sie ist Teil der britischen Pferderenngeschichte und geht auf das Jahr 1694 zurück. Die Kosten übernehmen die Partnerstädte, lediglich ein Taschengeld ist mitzunehmen. Bewerbungen sind bis zum 19. Mai unter Telefon 039387/765-35/36 oder per E-Mail an stadt@havelberg.de möglich. Unter https://www.havelberg.de/de/eurocamp.html gibt es Näheres.