Skulpturenpark Heimatverein Oebisfelde setzt vergessenen Mühlen ein Denkmal

Der Skulpturenpark in Oebisfelde ist um drei Attraktionen reicher. Am Donnerstag stellte eine Oebisfelder Steinmetzfirma drei Mühlsteine auf. Sie sollen an die alten Mühlen, die es einst in der Region gab, erinnern.