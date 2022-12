Keine neuen Bänke für Park in Magdeburg - die Gründe

Im Geschwister-Scholl-Park in Magdeburg fehlen Sitzbänke - sagt die SPD-Fraktion im Stadtrat. Doch die Stadtverwaltung wird vorerst keine weiteren Ruheplätze einrichten.

Magdeburg - Im Geschwister-Scholl-Park in der Nähe der Magdeburger Innenstadt fehlen Sitzbänke. Das sieht zumindest die SPD-Fraktion im Stadtrat so und hat in einem Antrag die Aufstellung zusätzlicher Sitzgelegenheiten gefordert.