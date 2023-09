Kinderbetreuung Kitas in Haldensleben: Wenig Parkplätze, viele Autos

Einer Umfrage zum Thema Familienleben zeigt, dass fast die Hälfte aller Befragten in Haldensleben die Parksituation an Kitas als schlecht oder eher schlecht einstufen. Ist die Situation wirklich so schlecht? Und welche Rolle spielen Elterntaxis?