205 Fahrzeuge tanken in 89 Minuten an Winterfelder Hoyer-Tankstelle voll

Winterfeld - Innerhalb von 89 Minuten tankten am gestrigen Morgen insgesamt 205 Fahrzeugführer an der Winterfelder Hoyer-Tankstelle ihr Auto voll. Der Grund für den übermäßig großen Andrang war die gemeinsame Aktion eines Radiosenders mit dem Mineralöl-Unternehmen. Denn pro Liter mussten die Autofahrer für alle Sorten nur 89 Cent bezahlen. Angesichts der aktuell hohen Spritpreise war die Resonanz schon weit vor dem Start um 7.05 Uhr riesig groß. In Fünferreihen verlief die nicht alltägliche Aktion allerdings ohne Probleme. Die Veranstalter hatten die fünfte Aktion dieser Art bestens organisiert. Jeder der Autofahrer, die längst nicht nur aus der Altmark angereist waren, kam in den Genuss, sein Auto einmal preiswert vollzutanken. Foto: Henning Lehmann