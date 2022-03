4000 Euro gegen den Leerstand in Klötze?

Klötze - Dem Leerstand in der Einheitsgemeinde Stadt Klötze soll in Zukunft der Kampf angesagt werden. Dafür sollte die Stadt mit anderen Kommunen an einem Strang ziehen und sich am Flächenmanagement der altmärkischen Initiative „Luxus der Leere“ beteiligen. Diese bietet unter anderem die Möglichkeit, Interessenten auf einer eigens eingerichteten Plattform im Internet auf leerstehende Gebäude und Brachflächen in der Region aufmerksam zu machen.