In ein riesiges Videospiel mit lebenden Figuren verwandelten die Beetzendorfer Abiturienten die Sporthalle an ihrem letzten Schultag.

Beetzendorf l Heute beginnt für die Zwölftklässler des Beetzendorfer Gymnasiums mit der Abiturprüfung in Geschichte der ernste Teil des Finales ihrer Schulzeit. Zuvor ließen sie es an ihrem letzten Unterrichtstag aber noch einmal so richtig krachen. Unter dem Motto „Level 12 Complete“ funktionierten sie die Sporthalle in ein Videospielfeld um, auf dem von den Lehrern acht verschiedene Level zu bewältigen waren. Das Ziel: So viele Sterne wie nur möglich einzusammeln, um am Ende die entführte Prinzessin „Peach“ alias Schulleiter Hartmut Palutke befreien zu können. Der wurde gleich zu Beginn des Programms von Bösewicht „Bowser“ und seinen Häschern gefasst und oben auf der Tribüne festgehalten.

Lehrer zeigten Gesangs-, Sport- und Tanztalen

Aber Palutkes Kollegen gaben alles, um ihren Chef zu erlösen. So legten Birke Stahl, Sigrid Kägebein, Christina Gille-Hansch und Peggy Schiemann einen fulminanten Tanzauftritt zum Village-People-Hit „YMCA“ aufs Parkett. Martin Huppertz, der als Prinzessin Daisy ebenso wie Palutke mit einem Röckchen ausstaffiert wurde, heimste beim Gesangscontest den meisten Beifall für den „Anton aus Tirol“ ein. Das bewahrte den stellvertretenden Schulleiter allerdings nicht davor, von „Bowsers“ Truppe ebenfalls auf die Tribüne entführt zu werden. Die bisher gesammelten Sterne waren ebenso futsch.

Doch die verschieden zusammengestellten Lehrerteams kämpften sich weiter durch die Levels des Spiels, das dem berühmten Konsolenklassiker „Super Mario Brothers“ nachempfunden war. In einer Quizrunde parierten die Mannschaften „Geschichte“, „Gesellschaft“ und „Naturwissenschaften“ die gestellten Fragen. Susanne Drews und Michael Wolter überwanden den kniffligen Bobbycar-Parcours schneller als das Schülerteam Emilia Jung/Jan Storbeck, und die Deutsch-, Französisch- und Englisch-Lehrer zählten im „Escape-Room“ die Buchstaben vorgegebener Wortungetüme, während sie sich gegenseitig Medizinbälle zuwarfen. An der Kochstation waren die einzelnen Zutaten, die zusammengefügt werden sollten, mehr zu erraten, aber auch dieses Level überwanden die Lehrer bravourös.

Bilder Das Publikum war von den Darbietungen begeistert und spendete tosenden Applaus. Foto: Walter Mogk



Emilia Jung und Jan Storbeck mussten auf dem Bobbycar-Parcours die ersten Punkte einsammeln. Foto: Walter Mogk



Die Tanzeinlage des Jahres lieferten Birke Stahl (von links), Sigrid Kägebein, Christina Gille-Hansch und Peggy Schiemann zum Hit „YMCA“ von...



Vor der schwierigsten Aufgabe standen Heike Hardt, Christine Licht und Barbara Praast, die viermal im Tauziehen gegen „Super Marios“ Gegenspieler „Bowser“ und seine Häscher ran mussten. Dreimal zogen sie den Kürzeren, dann gelang es ihnen, die Schlussgegner zu Boden zu werfen. „Daisy“ und „Peach“ waren befreit und konnten ebenso wie das begeistert mitgehende Publikum die abschließenden Tanzdarbietungen der Abiturienten ganz entspannt verfolgen.