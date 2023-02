Klötze/Kusey - Einstimmig hatte sich der Hauptausschuss am 11. Januar für die 30 Hektar große Freiflächen-Photovoltaik-Anlage (PV) in Kusey ausgesprochen; und zwar in der Annahme, dass der Kuseyer Ortschaftsrat dem Vorhaben positiv gegenübersteht. So lautete auch die Aussage von Ortsbürgermeister Norbert Nieder.