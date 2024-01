Ein Auto fährt an einem Schlagloch vorbei. Davon gibt es auch in der Stadt Klötze genug. Aber wer haftet eigentlich für Schäden?

Klötz. - Eine Sorge weniger. 2023 ist die Gemeindestraße zwischen Schwarzendamm und Altferchau erneuert worden. An Straßen mit Schlaglöchern oder Wellen herrscht in der Stadt Klötze trotzdem kein Mangel. Beispielhaft sei nur die Strecke zwischen Steimke und Böckwitz erwähnt. Ortskundige wissen, was kommt, treten lieber auf die Bremse. Auswärtige hingegen werden von der Senke, die über Weihnachten wegen des Hochwassers einem kleinen Teich ähnelte, überrascht. Ist das Tempo zu hoch, setzt das Auto auf. Die Felge ist dahin. Das kann teuer werden. Aber wer kommt eigentlich für den Schaden auf? Ist die Stadt in der Pflicht?

Kontrollen sind Pflicht

Theoretisch schon. „Für die kommunalen Straßen ist die Stadt verkehrssicherungspflichtig", heißt es auf Volksstimme-Nachfrage aus dem Rathaus. Diese Verkehrssicherungspflicht besteht nicht nur für kommunale Straßen, außerorts wie innerorts, sondern beispielsweise auch für Gehwege, Parkplätze und Entwässerungsanlagen an Ortsdurchfahrten im Zuge von Landes- und Kreisstraßen.

Aus der Verkehrssicherungspflicht ergibt sich die Pflicht zur regelmäßigen Kontrolle. Wird etwa auf einer Straße eine gefährliche Beschädigung festgestellt, muss umgehend gehandelt werden, wie der ADAC informiert. Damit ist aber nicht unbedingt eine sofortige Reparatur gemeint. Auch eine Warntafel oder Geschwindigkeitsbegrenzung kann ausreichend sein.

Wer jetzt aber denkt, vor Gericht leichtes Spiel zu haben, der irrt. So liegt die Beweislast beim Autofahrer. Der muss nachweisen, dass die Kommune ihrer Verkehrssicherungspflicht nicht nachgekommen ist. Das ist gar nicht so einfach. Außerdem: Je geringer die Bedeutung einer Straße ist, desto weniger darf davon ausgegangen werden, dass es keine Schäden gibt. Hinzu kommt die Mitverantwortung des Autofahrers. Der muss vorsichtig und umsichtig fahren. War das Schlagloch gut erkennbar, sind die Chancen auf Schadenersatz gering. Laut ADAC gilt der Grundsatz: Erst wenn völlig unerwartete Gefahrenquellen auftauchen, mit denen auch ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer nicht rechnen kann, kommt eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht infrage.

Keine Forderungen

Die Lust, sich mit der Stadt Klötze wegen Schlaglöchern anzulegen, scheint allerdings nur mäßig vorhanden zu sein. „In den vergangenen zehn Jahren wurden für derartige Schäden keine Schadenersatzforderungen gestellt", schreibt die Verwaltung. Für den Fall der Fälle ist die Stadt haftpflichtversichert.

Schlaglöcher auf Straßen sind auch nur ein Beispiel. Aber was ist mit Radfahrern, die stürzen, mehrere Knochenbrüche erleiden und Schmerzensgeld verlangen? Hier gab es laut Stadtverwaltung in jüngerer Vergangenheit keine Vorkommnisse.

Anders sieht das mit Fußgängern aus, die auf Wegen oder Plätzen zu Schaden kamen. Hier räumt die Stadtverwaltung zwei Vorfälle ein, und zwar in Klötze und Röwitz. Was genau passiert ist, verrät das Presseteam nicht, verweist aber darauf, dass nicht nur die Stadt, sondern auch die Grundstückseigentümer in der Pflicht sind, und zwar über die Straßenreinigungssatzung. Die kommt beispielsweise dann zum Tragen, wenn sich auf einem Gehweg ein Unfall wegen Laub oder Glätte ereignet.

Ob nun Autofahrer, Radfahrer oder Fußgänger, wurde die Stadt schon mal verklagt? „Ist schon vorgekommen und wird über die Haftpflichtversicherung geregelt“, so die lapidare Antwort aus dem Rathaus.

Doch zurück zum Schlagloch: Im Schadensfall rät der ADAC, die Beweise zu sichern. So sollten das Schlagloch, die Straße und das beschädigte Fahrzeug fotografiert werden. Empfohlen wird, die zulässige Geschwindigkeit zu notieren. Und sollte es Zeugen geben, dann sind deren Namen und Anschriften aufzuschreiben. Kann niemand für den Schaden haftbar gemacht werden, bleibt der Betroffene auf seinen Reparaturkosten sitzen. Hat er eine Vollkasko-Versicherung, dann kommt die in aller Regel dafür auf.