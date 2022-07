Ahlumer Hartau-Brücken mit Blumenschmuck bestückt

Die bepflanzten Blumenkästen brachten die Ahlumer Frauen an den beiden Brücken über die Hartau an. Möglich wurde die Aktion dank der Erlöse des Flohmarktes.

Ahlum (wmo) - Ein sichtbares Ergebnis des ersten Flohmarktes, den die Dorfgemeinschaft Ahlum vor einigen Tagen veranstaltet hatte, ist derzeit an zwei Stellen im Dorf zu bewundern. An beiden Brücken, die über die Hartau führen, brachten Mitglieder des Vereins in Abstimmung mit der Gemeinde Kästen an, in die Blumen gepflanzt wurden.