Mit der Wiedereröffnung der Gastronomie am Ahlumer See kehrt dort das Leben zurück. Allerdings sind noch immer nicht alle Probleme gelöst. So sucht die Gemeinde nach wie vor jemanden, der den See bewirtschaftet.

Der von Anglern geschätzte Ahlumer See ist reich an verschiedenen Fischen. Das Abfischen im November (hier 2012) war immer ein Besuchermagnet.

Ahlum - Wenn am 1. April das Bootshaus am Ahlumer See seine Pforten öffnet, ist das idyllische Areal erstmals seit mehr als einem Jahr wieder belebt. Die Gemeinde hat alles daran gesetzt, zunächst die Gastronomie am Gewässer in Gang zu bringen, um kurz- und mittelfristig wieder mehr Besucher in das einstige Naherholungszentrum zu holen.