Der Ahlumer See hat seit Kurzem wieder einen Strand. An der ehemaligen Badestelle wurde dafür auf einigen Metern Breite extra Sand aufgeschüttet. Das Baden selbst erfolgt allerdings auf eigene Gefahr.

Ahlum - Zu DDR-Zeiten war der Ahlumer See ein beliebtes Naherholungszentrum. In dem Gewässer konnte gebadet werden, es stand ein großer Zeltplatz zur Verfügung und ausreichende Möglichkeiten zur gastronomischen Versorgung. Den Campingplatz gibt es auch heute noch, nur an anderer Stelle, auf der Wiese am Seeufer. Und auch die Gastronomie wurde nach Monaten des Leerstandes durch die Neueröffnung des Bootshauses wiederbelebt.