Ahlumer See soll touristischer Hotspot werden

Die Gemeinde Rohrberg will attraktiver für Touristen werden und das vorhandene Potenzial stärker nach außen vermarkten. Dafür ist jetzt ein Tourismuskonzept entwickelt worden, dessen Entwurf den Ratsmitgliedern und der Öffentlichkeit am Dienstagabend vorgestellt wurde. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Ahlumer See.

Rohrberg/Ahlum - Die Gemeinde Rohrberg hat Besuchern einiges zu bieten. Angefangen vom Ahlumer See über die historischen Großsteingräber bis hin zu den romanischen Dorfkirchen reicht die Palette an Sehenswürdigkeiten, dazu kommt jede Menge Naturlandschaft. Und dieses Potenzial soll zukünftig noch besser ausgeschöpft und vermarktet werden, um mehr Touristen anzulocken. Dazu hat die Gemeinde die Erstellung eines Tourismuskonzepts in Auftrag gegeben, dessen Entwurf am Dienstagabend erstmals im Rat vorgestellt wurde.