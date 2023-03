Das ehemalige Café Seestüberl am Ahlumer See steht seit zwölf Jahren leer und verfällt. Jetzt will die Dorfgemeinschaft das Gebäude wieder herrichten und nutzen. Die Gemeinde hat bereits Unterstützung zugesagt.

Rohrberg/Ahlum - Mit der neuen Pächterin, die ihr Bootshaus in der ehemaligen Fischerhütte am 1. April eröffnen will, wird am Ahlumer See wieder Leben einkehren. Nur gegenüber, am alten Café Seestüberl, herrscht nach wie vor Leerstand und Verfall. Für das Gebäude, das wie der gesamte See seit einigen Jahren wieder der Gemeinde gehört, fehlte bisher die geeignete Nutzung.