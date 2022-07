Ahlumer Westernstadt: Gemeinde will Abriss

Geht der Streit um die Westernstadt am Ahlumer See vor Gericht? Die Weichen dafür sind gestellt. Die Verbandsgemeinde soll nun den Abriss durchsetzen.

Die Idylle am Ahlumer See trügt. Um die dort errichtete Westernstadt tobt nach wie vor ein erbitterter Streit.

Rohrberg/Ahlum - Seit mehr als einem Jahr tobt in Ahlum der Streit um die Westernstadt am See und ein Ende ist nicht abzusehen. Jetzt droht der Konflikt sogar vor Gericht zu landen, denn der Gemeinderat hat die Verbandsgemeinde (VG) ermächtigt, den Harley-Davidson-Club (HDC) Ragtag, der die Westernstadt errichtet hat, schriftlich aufzufordern, die baulichen Anlagen abzureißen. Geschieht dies nicht, kann die VG einen Anwalt beauftragen und „bei Notwendigkeit den Klageweg (...) beschreiten“.