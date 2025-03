Der Klötzer Discounter an der Poppauer Straße weicht einem größeren Neubau. Ende des Jahres soll bereits die Eröffnung sein.

Discounter will in Klötze größer und moderner werden

Am Klötzer Aldi wurde die DHL-Packstation bereits abgebaut. Demnächst erfolgt der Abriss und ein Neubau des Marktes.

Klötze. - Der Aldi-Markt an der Poppauer Straße in Klötze wird demnächst abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. „Wir planen, den Aldi-Markt in Klötze im Zuge der Modernisierung des gesamten Nord-Filialnetzes nach dem aktuellen Filialkonzept zu gestalten“, informierte Pressesprecher Dennis Boczek von der Nordzentrale aus Essen auf Volksstimme-Anfrage.