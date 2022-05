Alle 15- bis 39-jährigen Jübarer sind fit auf Skiern

Die Jübarer Gemeindepartnerschaft mit Maria Lankowitz wird dieses Jahr 25 Jahre alt. Und dazu gehören auch die alljährlichen Skikurse der Beetzendorfer Schulen in der Steiermark, von denen schon Generationen von Schülern profitiert haben.

Seit 1997 finden für die Beetzendorfer Schüler Skikurse in Jübars Partnergemeinde Maria Lankowitz statt.

Jübar/Maria Lankowitz (wmo) - Eine ungewöhnliche Silberhochzeit kann die Gemeinde Jübar in diesem Jahr feiern. „Es ist genau 25 Jahre her, dass wir die Partnerschaft mit der Gemeinde Maria Lankowitz in Österreich begründet haben“, erinnert sich Bürgermeister Carsten Borchert. Im November 1997 wurde diese Verbindung ins Leben gerufen und seitdem regelmäßig gepflegt und ausgebaut.