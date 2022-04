Alle fünf Grundschulen sind erstmal sicher

Alle fünf Grundschulen in der VG haben auch nach der neuen Schulentwicklungsplanung Bestand. Allerdings müssen Apenburg, Jübar und Kuhfelde gestärkt werden, um die Mindestschülerzahlen weiter halten zu können.

Die Kuhfelder Grundschule mit ihren derzeit 67 Schülern gehört zu den drei Standorten in der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf, die längerfristig gestärkt werden müssen.

Beetzendorf-Diesdorf - Auch die nächsten fünf Jahre wird sich an der Grundschullandschaft in der Verbandsgemeinde (VG) Beetzendorf-Diesdorf nichts ändern. Alle fünf Grundschulen erfüllen nach dem aktuellen Entwurf der Schulentwicklungsplanung, über den der Einrichtungs- und Sozialausschuss des VG-Rates diskutierte, die Mindestvoraussetzungen. Das heißt: Mindestens 60 Schüler und mindestens 15 Schüler in der Anfangsklasse.