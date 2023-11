Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jahrstedt. - Bei der Jagd zum Hubertustag am 3. November war noch alles in Ordnung, erzählt Christian Neumann. Er ist einer von zwei Jagdpächtern in Jahrstedt. Und auch am 6. November gab es in der Gemarkung keine Auffälligkeiten. Doch einen Tag später, am 7. November, „waren plötzlich alle Hochsitze umgehauen“. Insgesamt handelt es sich um acht Kanzeln, die in der Nacht zuvor „mutwillig“ beschädigt oder gar zerstört wurden. Neumann schaltete die Polizei ein und erstattete Anzeige. Es wurden Spuren gesichert, vor allem von Autoreifen.