Klötze - Warum können Bewerber für das Amt des Bürgermeisters in der Einheitsgemeinde Klötze noch bis zum 22. August ihre Unterlagen im Rathaus abgeben? Und warum ist in den Einheitsgemeinden Kalbe und Arendsee sowie der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf die Frist dafür schon am 17. Juli abgelaufen? Diese beiden Fragen stehen in der Einheitsgemeinde Klötze im Raum. Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Denn der Hauptausschuss der Stadt Klötze hat bereits während seiner Sitzung am 1. März den Termin für die Bürgermeisterwahl am 17. September festgelegt und damit, so die im Rathaus zuständige Mitarbeiterin für Wahlen, Astrid Strauß, nach dem alten Kommunalgesetz des Landes Sachsen-Anhalt gehandelt. Denn wie eine Nachfrage in der Pressestelle des Altmarkkreises ergab, ist am 27. April ein neues Kommunalwahlgesetz in Kraft getreten. Dabei ist es in dem neuen Gesetz gegenüber dem alten, so Kreissprecherin Inka Ludwig, unter anderem zu Abweichungen bei den Einreichungsfristen für Bewerbungen um das Bürgermeisteramt gekommen.