In der Woche einen Zahnarzt für die Behandlung einer schweren Zahnverletzung zu finden, ist in der Altmark äußerst schwierig, denn es gibt keinen Notfalldienst. Ein Kicker bekam das kürzlich schmerzhaft zu spüren.

Zähne beim Fußball in Klötze eingeschlagen: Kein Notfalldienst vorhanden

Medizinische Versorgung in der Altmark

Der Fußballer Ansgar Gille konnte bei seinem Zahnarzt in Bismark behandelt werden.

Klötze/Bismark - Das jüngste Fußballspiel zwischen den Herrenmannschaften aus Klötze und Bismark wird Ansgar Gille so schnell nicht vergessen. Im Laufduell um den Ball wurde er von einem Klötzer Gegenspieler zu Boden gezogen. Dessen Ellenbogen landete in seinem Gebiss. Zwei mittlere Schneidezähne in Gilles Mund standen im Winkel von 45 Grad nach innen.