Klötze. - Er bekommt monatlich satte Bezüge, ohne einen Handschlag dafür zu tun: Ulf D. ist derzeit wohl der am meisten beneidete Verwaltungsbeamte im gesamten Altmarkkreis. Und der meistdiskutierte. Zahllose Leseranfragen am Volksstimme-Telefon und Gespräche mit Bürgern drehen sich um den früheren Klötzer Ordnungs- und Bauamtsleiter. Meist läuft es auf die Frage hinaus: „Warum ist der Mann nach so langer Zeit immer noch in Lohn und Brot?“