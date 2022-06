Apenburger Adventshaus: Klicks auch aus Übersee

Apenburg (wmo) - Neun Türchen sind bisher am Apenburger Adventshaus geöffnet worden. Und auch wenn in diesem Jahr coronabedingt niemand persönlich in dem weihnachtlich geschmückten Gebäude auf dem Schulenburgschen Hof dabei sein kann und die Geschichte des Tages nur per Video über www.apenburg.de zu sehen ist: Das Interesse ist ungebrochen groß.