Apenburger Himbeerapfel hat Allergiker-Test bestanden

Apenburg (wmo) - Die gute Nachricht bekam Andreas Schwieger am Dienstag per Mail: Der Himbeerapfel von Holowaus, der auf der Streuobstwiese des Apenburgers wächst, ist in die Liste der für Allergiker verträglichen Apfelsorten aufgenommen worden, die der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Lemgo führt. Bisher fehlte die alte Sorte dort, weil es keine entsprechenden Meldungen von Betroffenen gegeben hat (Volksstimme berichtete). Erst eine Verkostungsaktion, die Schwieger auf dem Salzwedeler Wochenmarkt organisierte, brachte den Durchbruch.