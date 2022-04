Apenburger Himbeeräpfel vertragen auch Allergiker

Äpfel sind nach wie vor des Deutschen Lieblingsobst. Doch nicht jeder verträgt sie, manche reagieren darauf allergisch. In Apenburg wächst auf einer Streuobstwiese die alte Sorte Himbeerapfel, die offenbar auch für Allergiker bekömmlich ist, was ein Test vor Ort jetzt bewiesen hat.

Der Apenburger Heinz Büst hat die Verträglichkeit des Himbeerapfels entdeckt, der seiner Lebensgefährtin Liselotte Rieseberg trotz ihrer Allergie gut bekommt. Am Donnerstag kann die alte Sorte in der Salzwedeler Markthalle verkostet werden.

Apenburg - Von Apfel-Allergikern haben sicherlich die Wenigsten schon einmal etwas gehört. Und doch gibt es Menschen, die die leckeren Früchte nicht vertragen können. Vor allem die neueren Sorten, die in den letzten Jahrzehnten gezüchtet wurden, sind das Problem. Wer unter einer Apfelallergie leidet, verspürt nach dem Verzehr des Obstes bereits nach kurzer Zeit ein Brennen in Mund und Rachen, Zunge und Lippen schwellen an und werden taub. „Man hat das Gefühl, in einen Brennnesselstrauß zu beißen“, weiß der Apenburger Andreas Schwieger.