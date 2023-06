Seit dem 1. Juni ist das Apenburger Waldbad wieder geöffnet. Renate und Frank Hallensleben, die zuvor in Beetzendorf tätig waren, haben den Rettungsschwimmerdienst übernommen und betreiben auch den Kiosk. Das Angebot wird gut angenommen.

Einen Sprung ins kühle Nass des Apenburger Waldbades lassen sich bei den derzeit sommerlichen Temperaturen viele Besucher nicht entgehen. Das Bad ist von 15 bis 19 Uhr geöffnet, an den Wochenenden bereits ab 13 Uhr.

Apenburg - „Zur Eröffnung am 1. Juni war gut was los, und auch jetzt können wir uns über einen Mangel an Besuchern nicht beklagen“, erzählt Frank Hallensleben. Der Klädener hat zusammen

mit seiner Frau Renate in dieser Saison den Betrieb im Apenburger Waldbad übernommen. Im Auftrag der Gemeinde decken sie den Rettungsschwimmerdienst ab und sorgen für die Verpflegung der Besucher.