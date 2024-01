Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Neuferchau. - Vorsitzender Gerhard Brüggemann sowie Schriftführer Bruno Pauls haben den Neuferchauer Männergesangverein in den zurückliegenden 30 Jahren geprägt, wie kaum ein anderer im Chor. So ging am Sonnabend während der Jahreshauptversammlung eine Ära zu Ende. Denn Brüggemann und Pauls traten zur Vorstandsneuwahl nicht wieder an. Während der Vorsitzende 29 Jahre lang an der Spitze des Gesangvereins stand, hielt der Schriftführer 33 Jahre lang die Ereignisse in Worten fest.