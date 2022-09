Ärztehaus oder See – was hat für die Rohrberger Bürgermeisterkandidaten Priorität?

Der Ahlumer Stefan Borchert und die Rohrbergerin Silke Niebur treten am 16. Oktober zur Bürgermeisterwahl in Rohrberg an. Am Dienstagabend stellten sie sich den Fragen der Bürger und erläuterten, welche Schwerpunkte sie im Falle ihrer Wahl setzen wollen.

Foto: Walter Mogk