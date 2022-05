Auch ohne Frischfisch kommen die Besucher

Die Aufzuchtteiche blieben beim Beetzendorfer Abfischen am Sonnabend unangetastet. Mangels Fischbesatz im Frühjahr mussten die Besucher diesmal auf frische Ware verzichten, nicht jedoch auf eine alternative Stärkung.

Renate Hochhuth rührte im großen Feuerkessel die Erbsensuppe für die Besucher an.

Beetzendorf (wmo) - Mit dem Wetter hatten die Mitglieder des Angel- und Gewässerschutzvereins Beetzendorf am Sonnabendvormittag Glück. Der Himmel hielt seine Schleusen geschlossen, so dass trotz kühler Temperaturen etliche Besucher zum traditionellen Abfischen auf das Gelände an den Aufzuchtteichen im Park kamen.