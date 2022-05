Auf Schatzsuche in Steimke: Im Klötzer Ortsteil rückt ein runder Typ in den Mittelpunkt

Thea Carlotta (von links), Helene Martha, Aaron und Henry hatten am Sonntag bei der Kürbis-Schatzsuche ihren Spaß. Die Aktion wurde von der Steimker Kita organisiert.

Steimke (scm) - Als ein Kürbis-Wunderland hat sich am Sonntag zwischen 10 und 16 Uhr der Plattenweg zwischen der Jahrstedter und der Böckwitzer Chaussee in Steimke erwiesen. Dort lagen die Früchte überall herum, in den verschiedensten Formen und Farben, und das nicht ohne Grund.