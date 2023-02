Kinder zu erziehen, kann leicht oder schwer sein. Die Eltern haben es selbst in der Hand. Mehr dazu gab es bei einem Themenabend in Klötze zu erfahren.

Ein Vater liest mit seinen beiden Kindern ein Buch, schenkt ihnen Aufmerksamkeit, gibt ihnen Halt. „Eltern sind der Fels in der Brandung“, hieß es am Mittwochabend bei einem Vortrag in Klötze.

Klötze - „Kinder ahmen uns nach, sie spiegeln uns“, erklärte Kathrin Duhm am Mittwochabend bei einem Vortrag in der Evangelischen Familienbildungsstätte (EFA) in Klötze. Titel: „Kinder, Spiegel unseres Lebens.“ Den Teilnehmern, darunter Eltern und Großeltern, zeigte sie auf, was das Verhalten eines Kindes mit einem selbst zu tun hat.