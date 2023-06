Schließung Aus für Schule nach 53 Jahren im Klötzer Ortsteil

Nur noch wenige Tage, dann wird die 53-jährige Schulgeschichte in Kusey zu den Akten gelegt. Die derzeit 96 Mädchen und Jungen werden ab August überwiegend in Kunrau Unterricht erhalten. So hatte es der Stadtrat 2022 beschlossen.