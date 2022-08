Bahnstrecke Salzwedel-Klötze: Ab September droht die Stilllegung

Beetzendorf - Fünf Jahre ist es her, dass auf der Bahnstrecke Salzwedel-Klötze zum bisher letzten Mal ein Zug fuhr, der Gäste zum Klötzer Martinimarkt und zurück brachte. Eine Neuauflage ist ungewiss, da die Deutsche Regionaleisenbahn (DRE) als Pächter die Strecke abgeben will. Bis 31. August muss ein neuer Betreiber gefunden werden, sonst droht die Stilllegung und die Deutsche Bahn als Eigentümer kann mit Gleisen und Anlagen machen was sie will.