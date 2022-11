Museum in Lüdelsen öffnet Balkanländer und Kuba auf der Krippen-Wunschliste

Am kommenden ersten Adventssonntag startet das Lüdelsener Krippenmuseum in seine 19. Saison. An fünf Tagen präsentiert der passionierte Sammler Hartmut Förster seine Sammlung mit Exponaten aus 85 Ländern der Erde.