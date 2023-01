Bauen ohne Genehmigung Biker in der Altmark: Harley-Davidson-Club Ragtag muss Ahlumer Westernstadt abreißen

Der Harley-Davidson-Club (HDC) Ragtag muss seine ohne Genehmigung errichtete Westernstadt am Ahlumer See abreißen. Eine entsprechende Verfügung hat der Altmarkkreis jetzt erlassen. Gegen die gehen die Biker allerdings in Widerspruch.