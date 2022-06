Rat beschließt geänderten Bebauungsplan Baugebiet Ahlum: Schrumpfkur abseits der B248

Das Ahlumer Baugebiet an der B248 steht seit Jahren leer und das wird zum Problem für die Ausweisung von Bauplätzen an anderer Stelle in der Gemeinde. Mit einer Verkleinerung des Areals soll das Problem jetzt gelöst werden.